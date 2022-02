Tommaso Giulini “emozionato” dal supporto dei tifosi “in uno stadio pieno”.

Il patron rossoblù è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio casalingo con il Napoli: “Vincere sarebbe stato il regalo più bello, meritavamo i tre punti, il Napoli ha fatto un solo tiro in porta in tutta la partita”, le sue parole.

"Questo è il terzo pareggio su cui possiamo recriminare”, continua Giulini, convinto che “se la squadra mantiene questa umiltà può fare bene”.

"Grazie a Mazzarri c’è stato un cambio di mentalità, prima c'era qualche soggetto non abbastanza coinvolto nella nostra famiglia”, aggiunge il presidente. Caceres? “Non discuto il professionista, ma cambiano le priorità con le stagioni”.

C'è spazio anche per un commento sull'arbitraggio: “Faccio i complimenti all'arbitro Sozza, è bello per una volta non lamentarsi e fare i complimenti”.

(Unioneonline/L)

