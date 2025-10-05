Il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha parlato al Bluenergy Stadium di Udine prima della sfida tra Udinese e Cagliari.

L’INIZIO DI STAGIONE

«Siamo in linea con i nostri obiettivi, abbiamo fatto due belle partite contro grandi squadre quali Napoli e Inter pur perdendo, il pareggio contro la Fiorentina con una buona prestazione, le vittorie in due scontri diretti contro Parma e Lecce. Un inizio che rispecchia quanto ci siamo prefissati e quella che è la nostra dimensione attuale, andiamo avanti con ottimismo e voglia di migliorarci sempre».

LA SFIDA DI UDINE

«È una partita particolare, perché è la prima della stagione che si gioca alle 12.30, la prima per noi in un clima autunnale o quasi invernale, visto che veniamo da settimane in cui ci alleniamo con 25/30 gradi e anche le precedenti sfide di campionato si sono giocate con un meteo ben diverso da quello odierno in Friuli. Si entra in un momento della stagione diverso sotto tanti punti di vista, c’è curiosità per vedere cosa potrà dare questa squadra oggi, sono fiducioso che metteremo in campo il solito carattere ammirato nelle altre partite disputate sin qui».

L’infortunio di Belotti

«Mi fa piacere parlare oggi per fare un grande in bocca al lupo ad Andrea Belotti, entrato in questo gruppo portando subito un contributo fondamentale sia dentro che fuori dal rettangolo verde. Ci ha tenuto a essere insieme ai ragazzi in videochiamata durante la riunione tecnica, un esempio di che ragazzo sia e di come si sia inserito. Ci ha dato tanto nel mese di settembre, quando tornerà continuerà a farlo, ora avrà un mese di rieducazione a Bologna, a novembre tornerà da noi e gli auguro di essere nuovamente arruolabile tra marzo e aprile».

FIDUCIA NELLA ROSA A DISPOSIZIONE

«Abbiamo tanti giocatori interessanti: penso a Borrelli che ha iniziato bene e deve dimostrare di essere un calciatore da Serie A; Kilicsoy è una promessa del calcio turco e non solo, va aspettato magari un po di più di altri ma ha qualità e sta lavorando per meritarsi il suo spazio. Non dimentichiamo l’ultima stagione da calciatore di capitan Pavoletti, su cui puntiamo sempre: Leo sta allenandosi bene e speriamo che come nelle precedenti stagioni porti il suo contributo nelle gare più pesanti. Siamo sereni con gli elementi che abbiamo a disposizione e andiamo avanti così».

(Unioneonline)

