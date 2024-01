I giocatori del Cagliari nel reparto di pediatria del Brotzu per consegnare doni ai bimbi ricoverati. Si tratta dei “regali sospesi” Unicef realizzati dalla Clementoni, dei cofanetti realizzati con materiali di riciclo e dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Pennarelli, activity book, puzzle e altri giochi per passare momenti di svago all’interno dell’ospedale.

A consegnare i doni Augello, Petagna e Aresti, assieme ai vertici di Unicef e ai Vigili del fuoco.

Il commento di Augello: «In queste giornate e iniziative è importante dare un messaggio di speranza, un sorriso, il nostro sostegno che speriamo possa essere di aiuto a chi deve superare un momento di difficoltà. Il Cagliari è sempre molto attivo con progetti pensati e concretizzati in nome della solidarietà, dell’inclusione e dell’aiuto al prossimo, per noi farne parte e poter abbracciare virtualmente tanti bambini bisognosi di supporto è molto toccante, per questo cerchiamo di dare il nostro contributo».

