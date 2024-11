Clamoroso ribaltone in casa Genoa, a pochi giorni del match contro il Cagliari valido per la tredicesima giornata di campionato.

Il Grifone ha esonerato il tecnico Alberto Gilardino, al suo posto arriva Patrick Vieira, vecchia conoscenza del calcio italiano, ex centrocampista di Inter e Juventus.

Un colpo di scena inaspettato, che arriva 12 giorni dopo il pari casalingo dei liguri contro il Como. Domenica, alle 12.30, sarà dunque Vieira a sedere sulla panchina del Grifone nella sfida salvezza casalinga contro il Cagliari.

Dopo 12 giornate il Genoa ha 10 punti in classifica come Cagliari e Como, uno in più del Lecce terzultimo. Un esonero inaspettato alla luce delle tempistiche (giovedì 7 novembre l’ultima sfida del Grifone, 1-1 in casa col Genoa) e degli ultimi risultati. La squadra, infatti, dopo un pessimo avvio di stagione, stava ritrovando gioco e punti, una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite.

Dalle prime informazioni che arrivano dagli ambienti del Genoa sembra che la decisione sia arrivata dall' area tecnica, intesa come la parte della dirigenza internazionale che fa capo agli americani di A-Cap, la società subentrata ai 777 dopo la loro crisi finanziaria. A Genova operano l'ad Blazquez e il ds Ottolini che fino a oggi non avevano dato adito ad alcuna ipotesi di un cambio della guida della squadra.

La notizia è un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i tifosi, che avevano visto come la squadra si era compattata attorno a Gilardino, che ha diretto l'ultimo allenamento sabato mattina e avrebbe dovuto riprendere la preparazione oggi.

