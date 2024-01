Rombo di tuono come Sant’Efisio, nel giorno dell’ultimo saluto al campione Mito dei sardi.

In occasione dei funerali di Gigi Riva nella Basilica di Bonaria (alle 16) le sirene delle navi ormeggiate al porto di Cagliari suoneranno all’unisono, come per il consueto saluto al cocchio del santo martire, al suo passaggio davanti al Municipio.

Un addio – quello al condottiero dello Scudetto – che coinvolgerà tutta la città, anche chi non potrà essere presente alla funzione ma che vorrà comunque unirsi in preghiera e dedicare un pensiero al campione.

Il suono di tutte le sirene accompagnerà l’uscita del feretro dalla chiesa mentre - nello specchio di mare davanti alla scalinata di Bonaria - ci saranno i rimorchiatori.

Veronica Fadda

© Riproduzione riservata