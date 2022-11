Gigi Riva spegne oggi 78 candeline. E per il presidente onorario del Cagliari, un regalo speciale: l’uscita al cinema del docu-film sulla sua vita, firmato da Riccardo Milani.

Uomo schivo e riservato, da sempre attento alla sua vita privata, Riva ancora non ha deciso se questa sera, alla prima, lui ci sarà.

“Deciderò all’ultimo momento – spiega all’Unione Sarda – . Ho paura di commuovermi al punto da non riuscire a vedere tutto il documentario. Certo questa è una giornata ricca di emozioni: il film, il compleanno e perché no, potrei anche decidere di andare a festeggiare assieme alla mia famiglia e agli amici più stretti dal mio amico Giacomo Deiana”.

Il film, da oggi al cinema in Sardegna e nei prossimi giorni in distribuzione in tutta Italia, dal titolo “Nel nostro cielo un rombo di tuono”, nasce come un omaggio al campione che s’innamorò di Cagliari e dell’Isola.

“Cagliari mi ha fatto diventare uomo e un professionista a calcio. Mi ha accolto a braccia aperte come un figlio, ma anche in altri luoghi dell’Isola io mi sono sempre sentito come a casa”, le sue parole.

