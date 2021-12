"L’ospite indesiderato è sempre con me”. Come un fulmine a ciel sereno, Gianluca Vialli ha rivelato di essere ancora malato di tumore al pancreas, diagnosi che gli era stata fatta nel 2017 e per la quale tre anni dopo aveva confermato la guarigione.

Durante un collegamento in streaming da Londra in occasione della presentazione del libro “Gianluca gonfia la rete”, ha detto: "Sto abbastanza bene. Non ho ancora completato il viaggio e l'ospite indesiderato è sempre con me. A volte è più presente, a volte meno. Diciamo che adesso sono in manutenzione… Si va avanti e spero proprio che possiate sopportarmi ancora per tanti anni. Grazie per avermelo chiesto: ho la fortuna di avere tanti amici e tante persone che mi danno la forza e il sostegno di andare avanti con forza".

