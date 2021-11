Gian Piero Ventura lascia il calcio, non farà più l’allenatore. Il tecnico, 73 anni, ha annunciato la sua decisione: “Mi fermo, non voglio più affrontare discorsi di calcio. Gli anni passano e voglio godermi la vita. Dopo 37 anni di calcio, con tante soddisfazioni e qualche momento negativo, penso che sia un mio diritto riprendere la vita”.

Specialista in promozioni, portò in due anni il Lecce dalla C alla A e riportò anche il Cagliari nella massima serie nel 1998.

Il meglio in Serie A lo ha offerto a Bari, portandolo al decimo posto con il record di 50 punti, e al Torino. Portò i granata in Europa.

Purtroppo per lui sarà ricordato per la pessima esperienza in Nazionale, che sotto la sua guida per la prima volta dopo 60 anni è stata esclusa dalla fase finale dei Mondiali. Nel 2019/20 la sua ultima avventura sulla panchina della Salernitana.

In rossoblù è stato dal ‘97 al ‘99. “Grazie per gli anni passati insieme, mister!", ha scritto su Twitter il club di Tommaso Giulini.

(Unioneonline/L)

