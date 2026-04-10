«Dobbiamo essere consapevoli dell'importanza della partita e avere l'idea di giocarla, non subirla. Ora ogni gara è uno spartiacque».

Marco Giampaolo scalda la Cremonese verso la sfida salvezza di Cagliari: il tecnico sottolinea anche il peso del fattore campo: «Incide, ma anche un punto può fare la differenza».

Su Palestra, poi: «È forte, esuberante, leggero. Può diventare un pilastro della Nazionale». Nessuno spazio alla paura: «Non esiste, esiste la responsabilità. Preferisco chi sbaglia giocando».

Sullo schieramento da adottare il tecnico è lapidario: «Il modulo è superato, le squadre sono fluide. Non voglio subire, ma proporre. Si lavora, senza alibi. Vogliamo fare una partita di personalità».

(Unioneonline)

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