Roberto Piccoli ha firmato il pesantissimo rigore del 2-2 a due minuti dal 90’, valso il punto per il Cagliari col Genoa. Con la scelta di battere lui nonostante ci fosse Yerry Mina che reclamava il pallone: «Abbiamo parlato, poi sono cose che restano fra di noi», ha detto sul breve confronto in campo. «Gli ho detto che me la sentivo di fare gol, lui è stato un grandissimo esempio e mi ha lasciato questa opportunità. È andata bene e siamo contenti».

Piccoli sale a quota tre reti in questa Serie A, dopo quelle a Como e Parma. «Voglio cercare di fare più gol possibili per aiutare la squadra. Oggi è stato importante, siamo contenti anche se potevamo fare di più ma alla fine va bene così». Ed è contento della crescita di Luvumbo: «Siamo due giocatori molto veloci, mi piace stare accanto a lui perché è molto forte e può soltanto migliorare, è un giocatore fondamentale per il Cagliari».

