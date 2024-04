Sarà il Monday night a fare da cornice a Genoa-Cagliari, sfida valida per la trentaquattresima giornata di campionato. La Lega Serie A ha definito anticipi e posticipi del prossimo turno, dopo il passaggio del turno in Europa League di Roma e Atalanta, e di Conference League per la Fiorentina.

Gli uomini di Ranieri scenderanno in campo lunedì 29 alle 20.45, a dieci giorni di distanza dal match contro la Juventus. Non ancora ufficiali, invece, date e orarie per le giornate successive, che dipenderanno anche dal percorso europeo delle italiane.

Questo il programma completo della 34esima giornata:

Frosinone-Salernitana, venerdì 26 aprile ore 20.45

venerdì 26 aprile ore 20.45 Inter-Torino , sabato 27 aprile ore 15

, sabato 27 aprile ore 15 Lecce-Monza , sabato 27 aprile ore 15

, sabato 27 aprile ore 15 Juventus-Milan , sabato 27 aprile ore 18

, sabato 27 aprile ore 18 Lazio-Verona , sabato 27 aprile ore 20.45

, sabato 27 aprile ore 20.45 Bologna-Udinese, domenica 28 aprile ore 15

domenica 28 aprile ore 15 Atalanta-Empoli , domenica 28 aprile ore 18

, domenica 28 aprile ore 18 Napoli-Roma , domenica 28 aprile ore 18

, domenica 28 aprile ore 18 Fiorentina-Sassuolo , domenica 28 aprile ore 20.45

, domenica 28 aprile ore 20.45 Genoa-Cagliari, lunedì 29 aprile ore 20.45

