Gian Piero Gasperini ha firmato con la Roma: è il nuovo allenatore. L'annuncio lo dà la società giallorossa, che lo presenta assieme al suo predecessore Claudio Ranieri (dal prossimo 1 luglio consulente del club) e al direttore sportivo Florent Ghisolfi. Per lui contratto fino al 30 giugno 2028.

«La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori», il comunicato della Roma. «La Proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che Gasperini sia l’uomo giusto per questo incarico».

Gasperini inizia così una nuova esperienza in panchina, dopo nove anni alla guida dell'Atalanta in cui ha conquistato per cinque volte la qualificazione in Champions League, per due volte la finale di Coppa Italia e ha vinto l'Europa League 2023-2024. In carriera ha allenato anche Crotone, Genoa, Inter e Palermo. Al suo posto a Bergamo è atteso Ivan Jurić, suo ex vice.

