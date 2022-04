Grande preoccupazione in Colombia per Freddy Rincon, ex centrocampista del Real Madrid e capitano della Nazionale. Dopo essere stato coinvolto in un incidente avvenuto a Cali è stato sottoposto a un intervento durato quasi due ore e adesso è in prognosi riservata.

L’ex giocatore, oggi 55enne e con alle spalle una stagione anche al Napoli, presentava una grave lesione cerebrale traumatica. Era alla guida di un furgone con a bordo quattro passeggeri che si è scontrato con un autobus.

“El Coloso”, questo il suo soprannome, è stato tra i protagonisti della Nazionale colombiana durante i Mondiali del 1990 in Italia.

