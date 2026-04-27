Frattura allo zigomo per Luka Modric: sarà operatoIntervento chirurgico dopo il testa a testa involontario con Locatelli durante Milan-Juventus
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Frattura allo zigomo sinistro per Luka Modric.
«Gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore»: così il Milan in un annuncio dopo il testa a testa involontario del centrocampista croato con Locatelli durante Milan-Juventus.
«Ulteriori dettagli verranno comunicati successivamente all'operazione, fa ancora sapere il club rossonero.
Lo scontro si era verificato durante il secondo tempo della sfida Milan-Juventus di ieri a San Siro.
(Unioneonline/v.l.)