Una grande Francia domina la Svezia, la sconfigge per 3-0 con doppietta del solito, straripante, Mbappé e vola agli ottavi di finale dove sfiderà il Paraguay, confermandosi una delle grandi favorite di questo Mondiale.

Partita spettacolo della squadra di Deschamps, geniale anche Olise, mentre Dembelé può concedersi anche una giornata di pausa.

Dopo una lunga serie di occasioni – tra cui due pali e un gol annullato – i transalpini la sbloccano al 45’ con Mbappè, che dribbla un avversario e in mezzo a tre, in un fazzoletto, insacca sul secondo palo. Al 7’ della ripresa il raddoppio di Barcola su perfetto assist di Olise, che al 29’ manda in porta anche Mbappé, che firma la personale doppietta e con 6 gol raggiunge Messi in vetta alla classifica marcatori.

Nella notte avanza anche il Messico, che piega 2-0 l’Ecuador con reti – entrambe nel primo tempo – di Quinones e R. Gimenez. Agli ottavi aspetta la vincente di Inghilterra-Congo.

Le partite dei sedicesimi

Germania-Paraguay 1-2 (d.c.r.)

Francia-Svezia 3-0

Sudafrica-Canada 0-1

Olanda-Marocco 1-2 (d.c.r.)

Portogallo-Croazia

Spagna-Austria

Usa-Bosnia

Belgio-Senegal

Brasile-Giappone 2-1

Costa d'Avorio-Norvegia 1-2

Messico-Ecuador 2-0

Inghilterra-Congo

Argentina-Capo Verde

Australia-Egitto

Svizzera-Algeria

Colombia-Ghana

(Unioneonline)

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