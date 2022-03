Fissate le date delle prossime partite del Cagliari, fino a Pasqua.

La Lega Serie A ha diffuso il calendario di anticipi e posticipi della 31esima, 32esima e 33esima giornata di campionato.

Per i sardi tre partite difficili quanto fondamentali per tentare uno scatto decisivo in chiave salvezza.

Prima c’è la sosta, con la Nazionale italiana impegnata nei playoff Mondiali.

Poi, domenica 3 aprile alle 15 si va a Udine alla Dacia Arena per il match Udinese-Cagliari, che sarà visibile solo su Dazn.

Di sabato sera invece la sfida casalinga alla Juventus. Il match della Domus contro i bianconeri, 32esima di campionato, verrà disputato sabato 9 aprile alle 20.45. Sarà visibile su Dazn e Sky.

Esattamente una settimana dopo, alla vigilia di Pasqua, nuova gara casalinga. Cagliari-Sassuolo si gioca sabato 16 aprile alle 12.30, sarà visibile su Sky e Dazn.

Quanto alle due più dirette concorrenti. Alla 31esima ci sono Spezia-Venezia e Verona-Genoa; alle 32esima Venezia-Udinese e Genoa-Lazio; alla 33esima Fiorentina-Venezia e Milan-Genoa.

La classifica vede la Salernitana ultima con 16 punti e due partite da recuperare, poi Venezia e Genoa al momento retrocesse con 22 punti (ma i lagunari devono recuperare una partita proprio a Salerno) e il Cagliari a 25. Più su, ma non ancora del tutto fuori dalla lotta, Sampdoria e Spezia con 29 punti. Più tranquilla l’Udinese, che ha 30 punti ma ben due partite da recuperare di cui una in casa con la Salernitana. Fuori dalla bagarre le altre.

(Unioneonline/L)

