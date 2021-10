''Sono deluso e arrabbiato per la sconfitta con il Venezia e lo sono pure i ragazzi, perché vincere ci avrebbe dato una classifica strepitosa. Ma guai abbatterci, la strada è ancora lunga e già da domani bisogna reagire''.

Parla così Vincenzo Italiano alla vigilia del match contro il Cagliari in cui la Fiorentina, reduce da due ko di fila e alle prese con la vicenda contrattuale di Vlahovic, è in cerca di riscatto.

''Se temo una contestazione verso Dusan visto che il Franchi tornerà a riempirsi? Per quanto mi riguarda non intendo più rispondere su quanto accade fra lui e a società. Riguardo le sue prestazioni dobbiamo dargli una grossa mano per fargli avere qualche pallone in più. Quanto all'atteggiamento del pubblico - ha aggiunto il tecnico viola nel corso di una conferenza di nuovo in presenza al Franchi dopo tanto tempo, nella sala stampa 'Manuela Righini' - mi auguro che domani lo stadio sia per 90' dalla parte della squadra”.

"Ogni tifoseria – aggiunge il tecnico dei Viola - deve spingere i propri calciatori per tutta la partita, poi come a teatro se si apprezza si applaude sennò si fa quello che si vuole''.

Per la sfida con i rossoblù torna dopo più di un mese Castrovilli ma mancheranno Dragowski, Pulgar e Kokorin per infortunio e l’ex Sottil per squalifica.

