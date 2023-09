Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta contro il Milan e l’ultimo posto solitario in classifica, che il Cagliari deve già pensare alla difficile sfida di Firenze, in programma lunedì 2 ottobre alle 20.45.

Oggi ci sono state le designazioni arbitrali, a dirigre la partita del Franchi sarà Marco di Bello della sezione di Brindisi.

Il fischietto pugliese torna in A dopo essere stato fermato per qualche settimana dal designatore Gianluca Rocchi in seguito alla bufera scatenata dal suo arbitraggio in Juventus-Bologna. Nel match valido per la seconda giornata di questo campionato, Di Bello non diede un evidente rigore al Bologna e pochi minuti dopo la Juventus, che era sotto di un gol, trovò il pari grazie alla rete di Vlahovic.

In carriera Di Bello ha arbitrato 151 partite di Serie A. Del Cagliari ne ha dirette 17, l’ultima lo scorso anno nei playoff promozione contro il Venezia. Nelle altre 16, tutte del massimo campionato, i rossoblù non possono vantare un buon bottino: 2 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte.

Nove invece le partite della Viola dirette dal fischietto pugliese, tutte in Serie A: la Fiorentina può vantare un bilancio di 5 vittorie (l’ultima lo scorso marzo in casa contro il Milan), 3 pareggi e una sola sconfitta.

