Avanti la Fiorentina al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari. Al Franchi è 1-0 all’intervallo: decide finora Cataldi al 24’.

Si parte con una lunga serie di angoli per la Fiorentina, ma a impegnare Sherri è l’ex Sottil con un tiro da fuori al 6’ respinto. Poco dopo Dodô scambia con Kouamé che gli rende palla di tacco sulla destra, diagonale a lato. L’occasionissima per il Cagliari capita all’11’: cross da destra per il tap-in di Piccoli, De Gea fa un miracolo e sulla ribattuta Makoumbou trova una deviazione che non fa finire il pallone in porta.

Dal possibile 0-1 si passa all’1-0 al 24’: azione insistita di Adli, rimpallo a favorire Beltrán che si gira contrastato e il pallone finisce ai sedici metri dove Cataldi con un bel destro porta avanti la Fiorentina. L’esultanza è, ovviamente, assieme ai compagni con dedica per Bove.

Si va al riposo dopo un minuto di recupero.

