Febbre da finale playoff non solo in Sardegna, ma anche in Puglia.

Come i tifosi del Cagliari in vista della gara d'andata alla Domus, anche i supporter del Bari si sono mobilitati per accaparrarsi un biglietto per il match di ritorno in programma al San Nicola domenica 11 giugno.

Un esempio? L’incredibile attesa sul sito Ticketone, arrivato lunedì mattina ad avere in “coda” virtuale quasi 22mila utenti.

Numeri che fanno presagire, ovviamente, una serata da tutto esaurito.

