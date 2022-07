Michele Filippi è il nuovo allenatore della Primavera del Cagliari.

Cagliaritano, 42 anni, nella stagione 2015/16 è entrato a far parte del Settore giovanile rossoblù, per poi passare all'Olbia prima come vice e poi da allenatore della prima squadra.

Al suo fianco ci sarà Francesco Pisano, 247 presenze da calciatore collezionate nell'arco di undici stagioni con la maglia del Cagliari. Nell'estate 2016 il suo approdo all'Olbia, di cui è stato capitano.

Nello staff anche il collaboratore tecnico Davide Meloni, reduce da un ottimo campionato sulla panchina dell'Under 13.

Conferme per Jacopo Secci come preparatore atletico e Simone Di Franco nel ruolo di preparatore dei portieri. La squadra inizierà la preparazione precampionato già da oggi al Centro sportivo di Assemini.

(Unioneonline/D)

