La Uefa pronta a infliggere multe ai giocatori che mancano di rispetto agli sponsor nel corso delle conferenze stampa che seguono le partite dell’Europeo.

Lo ha confermato Martin Kallen, ceo di Uefa Events SA e direttore del torneo di Euro 2020, chiarendo che la multa "è una possibilità", in quanto gli sponsor “sono importanti” per il torneo.

Il provvedimento potrebbe arrivare dopo i numerosi episodi che hanno visto protagonisti calciatori in questi giorni: da Cristiano Ronaldo, che ha spostato le bottigliette di Coca Cola invitando a bere acqua (IL VIDEO), a Paul Pogba, che (per motivi religiosi) ha allontanato una bottiglia di birra, passando per Manuel Locatelli e l’ucraino Yarmolenko, al centro anch’essi di siparietti ultra-condivisi sui social.

"Abbiamo comunicato con le federazioni coinvolte: abbiamo ricordato che i ricavi degli sponsor sono importanti per il torneo e il calcio europeo", ha aggiunto Kallen riguardo alla possibilità di sanzionare chi va sopra le righe.

“I calciatori – ha chiarito Kallen – sono obbligati a rispettare le regole del torneo attraverso le federazioni", precisando che la Uefa "non punirà mai un giocatore direttamente: lo faremo sempre attraverso le federazioni. Abbiamo un regolamento firmato dai partecipanti, che sono le federazioni".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata