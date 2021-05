Vaccino anti-Covid per i calciatori della Nazionale.

I giocatori del giro azzurro – circa una trentina – sono stati convocati lunedì prossimo per la somministrazione della dose, in vista dell’inizio del campionato europeo, previsto l’11 giugno.

I convocati saranno divisi in due gruppi, a seconda delle squadre dove militano, uno per il centro-nord e l’altro per il centro-sud. Il primo dovrà presentarsi all’ospedale Humanitas di Milano, il secondo all’ospedale Spallanzani di Roma.

La Federcalcio sottolinea che questa prima somministrazione, organizzata in accordo col governo, col ministro della Salute Roberto Speranza e con il commissario straordinario all’emergenza Figliuolo, riguarderà al momento solo i calciatori e non anche i dirigenti e i componenti dello staff tecnico.

