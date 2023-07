Svolta clamorosa per l’organizzazione degli Europei del 2032. Attraverso una nota ufficiale, la Figc ha reso nota la candidatura dell’Italia come paese ospitante, ma al fianco della Turchia. I due paesi unirebbero gli sforzi, come già accaduto tra altre nazioni in passato e come avverrà anche per i prossimi mondiali, con la sinergia tra Usa, Messico e Canada.

Il risvolto, però, non sorride alla Sardegna. I dieci stadi che ospiteranno i match, infatti, non saranno più esclusivamente italiani (erano previsti Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e proprio Cagliari), ma saranno equamente divisi tra i due paesi: cinque all’Italia, cinque alla Turchia.

Questo significa, inevitabilmente, che Cagliari non sarà tra le sedi scelte, considerando che saranno privilegiate quelle con una maggiore capienza. Nella cinquina, probabilmente, rientreranno il Meazza di Milano, l’Allianz Stadium di Torino, l’Olimpico di Roma, il Maradona di Napoli e, forse, uno tra il Ferraris di Genova e il San Nicola di Bari.

