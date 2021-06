Undici squadre già qualificate agli ottavi di finale e una parte alta del tabellone – quella in cui si trova l’Italia – che potrebbe essere piena di big.

Con metà dei gruppi che si è conclusa, possiamo tracciare un primo bilancio in vista degli ottavi degli Europei di calcio.

Due gli accoppiamenti già decisi: Italia-Austria nella parte altra, Danimarca-Galles in quella bassa. Già agli ottavi anche il Belgio (eventuale quarto con Italia o Austria) e Olanda (eventuale quarto contro Danimarca o Galles). Entra tra le top 16 anche la Svizzera, sicura di essere ripescata tra le migliori quattro terze classificate, visto che ha chiuso il girone con 4 punti, meglio dunque di Ucraina e Finlandia che ne hanno tre, con la squadra di Shevchenko avanti per differenza reti.

Già agli ottavi anche Inghilterra, Repubblica Ceca, Svezia e Francia. Hanno tutte quattro punti, pur perdendo l’ultima e finendo – nella peggiore delle ipotesi – terze nei rispettivi gironi sarebbero ripescate.

Come dicevamo, potrebbe esserci una concentrazione di big nella parte alta. Oltre a Italia e Belgio, potremmo infatti trovare negli altri due ottavi potremmo trovare da una parte la Francia (se vince il proprio girone, in alternativa Germania o Portogallo), dall’altra si potrebbe comporre un suggestivo Spagna-Inghilterra. Sono ipotesi, non del tutto campate in aria. L’ultimo ottavo della parte alta prevede infatti la sfida tra la seconda del gruppo D e la seconda del gruppo E: nel primo ci sono Inghilterra e Repubblica Ceca a pari punti, ma gli inglesi devono vincere lo scontro diretto per chiudere in testa il girone, perché i cechi sono avanti per differenza reti. Nel gruppo E alla deludente Spagna, ora terza dopo due pareggi, potrebbe non bastare una vittoria contro la Slovacchia per superare anche la Svezia, prima a quattro punti. Agli iberici basta anche un pari per ottenere la qualificazione, in quel tra le migliori terze con la Slovacchia seconda.

Questa sera si conclude il gruppo D. Repubblica Ceca e Inghilterra si giocano il primo posto nel girone, poi c’è Croazia-Scozia. Un pari manderebbe entrambe fuori dagli Europei qualificando matematicamente l’Ucraina, chi vince si assicura il passaggio agli ottavi.

Domani sera, con i gruppi E e F, si conclude la fase a gironi e avremo il quadro completo degli ottavi di finale.

(Unioneonline/L)

