La Danimarca ha mandato al tappeto la Russia (eliminata così come Macedonia del Nord e Turchia e promosso automaticamente agli ottavi la Svizzera. Con due squadre (Ucraina e Finlandia) terze con tre punti, chi ne fa 4 è già sicuro di andare agli ottavi di finale. Il tabellone, dopo i successi del Belgio sulla Finlandia e dell’Olanda sui macedoni (che hanno salutato Goran Pandev, all’ultima presenza con la propria nazionale) si va formando e regala le prime due sfide: Italia contro Austria e Galles contro Danimarca. Queste ultime due non sono probabilmente tra le più forti otto e questo significa che - se andranno avanti - almeno due tra Francia, Germania, Portogallo, Belgio, Olanda, Spagna e Inghilterra sono destinate a incrociarsi già nel round 16.

È la prima sorpresa di questi Europei che tra stasera e domani completeranno il tabellone a eliminazione diretta. Oggi alle 21 ci sono Inghilterra-Repubblica Ceca, entrambe a 4 e quindi già promosse, e Scozia-Croazia, in cui passerà chi sarà capace di vincere. Come ha fatto ieri la Danimarca, ribaltando la situazione all’ultimo, grazie ad altre due reti targate Serie A: quella del giovane sampdoriano Mikkel Damsgaard e quella dell’atalantino Joakin Maehle. Per la Dea sono già quattro i gol in questi Europei.

