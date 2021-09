Prima sconfitta stagionale per il Napoli. La squadra di Spalletti, in dieci per oltre un’ora, cede in casa allo Spartak Mosca con il punteggio di 3-2, e si complicano ora le cose nel gruppo C, dove il Legia Varsavia guida con 6 punti davanti ai russi con 3, poi partenopei e Leicester a quota 1.

Napoli avanti dopo appena 11 secondi con il gol di Elmas, la rete più veloce mai segnata da una squadra italiana nelle competizioni europee.

Al 29’ arriva il rosso per Mario Rui e la partita si complica. Gli azzurri mantengono il vantaggio fino al 55’, quando pareggia Promes. Poi crollano: all’81’ Ignatov e al 90’ ancora Promes (in mezzo un’espulsione anche per i russi) la chiudono. Inutile il gol al 94’ di Osimhen, subentrato dalla panchina.

In Conference League passeggia invece la Roma, che vince 3-0 sul campo degli ucraini dello Zorya con reti di El Shaarawy al 7’, Smalling al 66’ e Abraham al 68’.

La squadra di Mourinho è in testa a punteggio pieno nel suo girone con 6 punti, seguono Bodo Glimt con 4, Cska Sofia con 1 e Zorya fermo a zero punti.

