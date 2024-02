Rennes batte Milan 3-2 nel ritorno dei play off di Europa League. La squadra di Stefano Pioli all'andata aveva vinto per 3-0 e quindi si qualifica per gli ottavi di finale.

Per i francesi protagonista è Bourigeaud, autore di una tripletta (due reti realizzate su rigore), mentre per i rossoneri vanno a segno Jovic e Leao.

Risultato complessivo: 5-3 per il Milan, che passa il turno e ora attende di conoscere il suo prossimo avversario nel cammino europeo.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata