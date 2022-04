Addio Europa League per l’Atalanta. I nerazzurri si sono fatti superare a Bergamo dal Lipsia, nella gara di ritorno, per due a zero. All’andata era finita 1 a 1.

I bergamaschi hanno fatto i conti con la rete siglata da Christopher Nkunku nel primo tempo e poi un rigore nel secondo. Qualche protesta in campo per un altro rigore, quello che l’Atalanta ha chiesto a gran voce per una deviazione col braccio di Olmo. Consultato il Var, l’arbitro Lahoz ha detto “no”.

Forse anche per questo gli uomini di Gasperini si sono innervositi e da lì in poi la crisi si è fatta sentire.

“Sui falli di mano c'è una confusione assoluta, era più fallo di quello che aveva causato la punizione", ha commentato il tecnico, aggiungendo: “L'interpretazione ci ha penalizzati. Purtroppo noi le palle inattive non riusciamo a sfruttarle”.

Intanto gli inglesi del Leicester si sono qualificati per le semifinali dove affronteranno la Roma, che ha vinto per 4 a 0 (tripletta di Zaniolo e rete di Abraham) contro il Bodo Glimt all’Olimpico.

Nicolò Zaniolo (Ansa - Ferrari)

(Unioneonline/s.s.)

