Continua la rincorsa dell'Italia Under 21 al primo posto nel girone di qualificazione agli Europei di categoria 2027. A Boras gli azzurrini di Baldini dominano la Svezia con un 4-0 molto utile per la differeza reti. A segno dopo poco più di un quarto d'ora dal fischio d'inizio su rigore Koleosho che poi fa doppietta in contropiede. Ad inizio ripresa arriva il bel tris di Ndour e poi il quarto gol, firmato Lipani. Ora nel gruppo E gli azzurrini tornano a -3 punti dalla Polonia capolista. Rispetto alla gara vinta contro la Macedonia del Nord la scorsa settimana, Baldini inserisce tra i titolari Kayode e Fini.

Subito aggressivi in avvio gli azzurrini che si installano nella trequarti della Svezia, spingono in continuazione e dopo un quarto d’ora si conquistano un calcio di rigore con Lipani servito da Fini e steso in area: realizza Koleosho che batte Bishesari per l'1-0 dell'Italia. Tre minuti e arriva il raddoppio degli azzurrini ancora con l'attaccante statunitense naturalizzato italiano, del Paris FC e in prestito dal Burnley: svarione difensivo della Svezia che con Skoglund regala palla all'Italia, Koleosho ne approfitta, si presenta a tu per tu con Bishesari e lo batte ancora una volta. Italia Under 21 vicinissima al terzo gol alla mezz'ora: ancora una iniziativa di Koleosho che da sinistra si accentra e crossa teso verso la porta, si inserisce Ndour che tocca con la punta del piede e la palla termina di poco fuori.

La ripresa comincia sulla falsariga della prima frazione con l'Italia sempre in avanti alla ricerca del tris che arriva puntuale con Ndour: l'Italia recupera palla sulla trequarti, gran dribbling di Koleosho che poi imbuca sull'inserimento del centrocampista della Fiorentina che si presenta a tu per tu con Bishesari e lo batte per il 3-0 azzurro. Baldini cambia: Escono Fini e Dagasso, entrano Cherubini e Venturino, passano poco più di dieci minuti ed ecco il poker griffato Lipani: dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Bartesaghi, il centrocampista del Sassuolo salta indisturbato e di testa mette alle spalle dell'estremo difensore svedese. In chiave differenza reti, gli azzurrini continuano a spingere, ci provano sia Venturino sia Ndour ma il quinto gol non arriva. Ora Polonia, in vista dello scontro diretto, è più vicina.

(Unioneonline)

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