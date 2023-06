L'Italia batte la Svizzera 3-2 (3-0) nel secondo match del girone D dell'Europeo Under 21 e si rimette in corsa per la qualificazione ai quarti degli Europei, dopo la sconfitta-beffa con la Francia.

La nazionale di Nicolato, che ha chiuso il primo tempo avanti di tre gol (Pirola 6’, Gnonto 11’, Parisi 45+4’) e molti di più avrebbe potuto segnarne, ha rischiato di rovinare tutto nel secondo: deve ringraziare sprechi svizzeri e decisioni dell'arbitro che, senza Var, ha sorvolato su due interventi più che dubbi di Bove in area.

«Un grande primo tempo dove potevamo fare anche più gol, poi abbiamo pagato nel secondo dove non abbiamo fatto una buona gara», ha commentato il tecnico Paolo Nicolato.

«Abbiamo cercato di contenere nella ripresa - aggiunge -. Ripartiamo così, intanto ora abbiamo questi tre punti».

Ora gli azzurrini dovranno battere la Norvegia nell'ultimo turno. Nicolato spera che non pesino i due gol subiti e quelli non fatti, se dovesse contare la differenza reti in un finale a pari punti con le concorrenti alla qualificazione.

