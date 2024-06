Tutto come previsto a Dusseldorf. Nell'altra partita in programma oggi nel Gruppo B, quello dell'Italia, la Spagna batte l'Albania: agli uomini di De La Fuente bastano 13' minuti per sbrigare la pratica grazie ad un gol di Torres su assist di Dani Olmo.

Gli albanesi lasciano così gli Europei dopo aver giocato un discreto girone. La sconfitta della squadra di Silvinho, per via dei calcoli sulle migliori terze dei gruppi, regala la certezza della qualificazione alla Francia.

Come ipotizzabile, in avvio la Spagna cambia tutto: unico confermato Laporte in difesa. Spazio quindi a Dani Vivian centrale con Navas e Grimaldo sulle fasce. In porta Raya mentre l'attacco è affidato a Joselu sostenuto da Torres, Olmo e Oyarzabal. In mediana Merino e Zubimendi.

L'Albania conferma l'11 dell'ultima gara con il solo Balliu, terzino destro, al posto di Hysaj. In attacco fiducia a Manaj davanti ad Asani, Laci e Bajrami.

L'Albania parte molto forte ma dura poco. La squadra di De La Fuente prende subito il controllo del centrocampo. Al 12' Merino di testa costringe Strakosha ad un intervento per evitare il gol. Sono le prove generali. Al 13' Torres riceve in area da Dani Olmo, controlla e supera Strakosha sulla destra per l'1-0. La reazione degli albanesi non arriva. È ancora la Spagna a spingere. Dani Olmo si mette in evidenza più volte.

Sullo scadere l'undici di Silvinho con un tiro da fuori di Asllani impegna Raya.

Nella ripresa De La Fuente manda in campo Le Normand per Laporte. L'Albania spinge e la Spagna gioca di rimessa. Al 3' del secondo tempo Joselu sfiora il raddoppio. Le "aquile" cercano il possesso palla. Al 15' Silvinho richiama Manaj, al suo posto Broja. E proprio il neo-entrato dal limite sfiora il pari con Raya che salva in tuffo.

In chiusura l'occasione più ghiotta per l'Albania: ancora Broja che impegna Raya bravo a respingere un tiro insidioso.

