Tutto pronto all’Olympiastadion di Berlino. Spagna e Inghilterra si contendono il titolo di Euro 2024. Per le Furie Rosse sarebbe il quarto dopo quelli del 1964, 2008 e 2012. Per gli inglesi, sconfitti tre anni fa nella finale di Wembley dall’Italia di Mancini, sarebbe il primo.

Southgate sceglie il seguente undici titolare: Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Bellingham, Foden; Kane. De La Fuente risponde così: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri; Yamal, Olmo, Williams; Morata.

LA CRONACA

Primo tempo

Primo tempo intenso e molto equilibrato, ma privo di emozioni. Come da copione, è la Spagna a fare la partita e gestire il possesso palla. L’Inghilterra, molto attenta e ben chiusa, è subito pronta a ripartire. L’unico tiro nello specchio dei primi 45’ arriva nel recupero, è di Foden al volo dopo una punizione calciata da destra, innocuo. Per il resto qualche tentativo di affondo sulle fasce degli spagnoli ben neutralizzato dalla difesa inglese e alcune ripartenze dell’Inghilterra che non riesce a concretizzare. Brivido solo per una giocata in area di Morata, neutralizzato da Stones, e un errore di Carvajal che si fa rubare palla da Bellingham, assist per Kane e tiro respinto. Ammoniti entrambi i centravanti, Harry Kane e Alvaro Morata appunto.

Secondo tempo

Si riparte con una brutta notizia per la Spagna, che perde per infortunio il suo faro Rodri, sostituito con Zubimendi. Ma la squadra di De La Fuente non ne risente, anzi: passa poco più di un minuto e arriva il vantaggio spagnolo. Gran giocata del solito Lamine Yamal (17 anni compiuti ieri) e assist perfetto per Nico Williams che batte Pickford. Subito dopo Dani Olmo sfiora il raddoppio. L’Inghilterra accusa il colpo, la Spagna imperversa e va altre due volte vicinissima al gol nel giro di 2 minuti: prima Morata spreca a tu per tu, poi Nico Williams da fuori sfiora il palo. Dopo due giocate di Bellingham e Yamal, al 73’ arriva il pari, gran tiro rasoterra da fuori di Cole Palmer su assist di Belligham.

© Riproduzione riservata