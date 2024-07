La Spagna è la prima finalista di Euro 2024.

A Monaco gli iberici superano la Francia 2-1 e staccano il pass per giocarsi l’ambìta coppa domenica prossima contro la vincente della sfida tra Olanda e Inghilterra.

Eppure è la Francia a passare in vantaggio, dopo soli 8 minuti: Mbappè riceve sulla sinistra e pennella un cross al bacio per Kolo Muani, che di testa insacca alle spalle di Unai Simon.

Ma la Spagna non sta a guardare e al 21’ trova la rete del pareggio con Lamine Yamal. E che rete! Il gioiellino iberico (16 anni) lascia partire dai 25 metri uno stupendo sinistro a giro che si infila all’incrocio dopo aver “baciato” il palo: una prodezza imprendibile per Maignan.

Non passano neanche quattro minuti e le Furie Rosse la ribaltano, con un diagonale potente di Dani Olmo deviato nella propria porta da Koundè.

Nella ripresa la Francia lavora da subito per cercare il pareggio, ma la Spagna difende ordinata e si affida alle ripartenze in velocità, costringendo anche Maignan a vestire i panni del libero per fermare contropiedi insidiosi.

Al 59’ occasione Francia, con un tiro cross velenoso di Dembelè, che Unai Simon respinge di pugno anticipando Mbappè. Poi è lo stesso Mbappè a spedire alto da buona posizione.

Pur provandoci, la Francia fatica però a creare veri e propri brividi alla difesa spagnola. Deschamps manda allora in campo Griezmann prima e Giroud poi per rafforzare l’attacco.

Ma il fortino degli uomini di De La Fuente non cade e al triplice fischio la Francia torna a casa e la Spagna vola a Berlino.

(Unioneonline/l.f.)

