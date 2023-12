Saranno Spagna, Croazia e Albania le avversarie della Nazionale italiana ai prossimi campionati europei di calcio che si disputeranno in Germania nel 2024.

Nell’urna di Amburgo sono stati inseriti i nomi delle 24 squadre partecipanti al torneo (in realtà 21 più altre 3 che verranno decise dagli spareggi in programma a marzo) e gli azzurri di Spalletti, che faranno parte del gruppo B, erano collocati in quarta fascia, l’ultima, nonostante l’Italia sia la squadra campione in carica. E il verdetto del sorteggio si è confermato duro, come si temeva alla vigilia.

Ecco la composizione dei gironi:

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria e Svizzera

Gruppo B: Spagna, Croazia, Albania, Italia

Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

Gruppo D: Olanda, Austria, Francia + vincente spareggio A

Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania + vincente spareggio B

Gruppo F: Turchia, Portogallo, Repubblica Ceca + vincente spareggio C

Spalletti - «Poteva andare meglio: è un girone duro, ma dobbiamo affrontare questo Europeo con la consapevolezza di essere l'Italia. Molto dipenderà da come arriveremo a giugno, dalla nostra condizione mentale e di forma», il commento del ct Spalletti dopo il sorteggio. «Ci sarà da difendere in certi momenti, ma l'idea è sempre proporre un calcio offensivo: e che Vialli ci protegga», ha concluso il mister azzurro.

(Unioneonline/l.f.)

