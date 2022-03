Il gol che ieri sera ha segnato il ritorno di Christian Eriksen con la maglia della Danimarca è stato "solo un riscaldamento" in vista dell'amichevole di martedì contro la Serbia a Copenaghen, nello stadio dove lo scorso mese di giugno il giocatore ex Inter ha avuto un arresto cardiaco l'anno scorso.

Ieri sera l’ex Inter è entrato in campo – accolto da scroscianti applausi – nell’amichevole contro l’Olanda ad Amsterdam. La Danimarca ha perso 4-2 ma lui, a due minuti dal suo ingresso in campo, ha segnato con un potente tiro all’incrocio dei pali.

Un modo "perfetto" per celebrare il suo ritorno in nazionale, ha detto, e non vede l'ora di tornare al Parken Stadium nella capitale danese. Calpesterà lo stesso terreno in cui è crollato nella partita degli Europei contro la Finldandia.

"Sarà ancora più speciale - le sue parole ai microfoni della tv danese Kanal 5 - è stato solo un riscaldamento per martedì, quando correrò esattamente nel luogo in cui è successo".

Il ct della Danimarca Kasper Hjumand ha annunciato che Eriksen martedì partirà titolare e ha detto di essere rimasto sbalordito dai suoi progressi. "Non mi aspettavo che potesse essere così bravo così in fretta. Correva senza alcuna difficoltà e dava ritmo al gioco. Era molto calmo. Apprezzo molto vederlo giocare".

© Riproduzione riservata