Come annunciato nelle scorse ore, Christian Eriksen – il calciatore danese vittima di un malore in campo durante la partita di Euro2020 Finlandia-Danimarca – è stato operato nella serata di ieri al Rigshospitalitet di Copenhagen, in cui è ricoverato da sabato.

Al calciatore è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo.

Il dispositivo, aveva spiegato ieri con un comunicato la Federcalcio danese, "è necessario dopo un attacco cardiaco dovuto a disturbi del ritmo".

L’intervento, considerato di routine in ambito medico, potrebbe cambiare per sempre la carriera sportiva del giocatore: resta da capire infatti se Eriksen – che ha vinto lo scudettto con la maglia dell’Inter – potrà ancora tornare sui campi da calcio.

Nelle prossime ore lascerà l’ospedale e tornerà nella sua casa in Danimarca.

