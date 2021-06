In queste ore si sono moltiplicati i messaggi sui social – provenienti da tutto il mondo del calcio – per Christian Eriksen, il giocatore danese che oggi pomeriggio è stato colto da un malore al 43esimo minuto della partita di Euro2020 Danimarca-Finlandia.

Dopo il ricovero in ospedale, il centrocampista dell’Inter risulta cosciente e ha parlato con i suoi compagni di squadra.

Per il danese l’Inter ha twittato dal suo profilo ufficiale: “Ogni nostro pensiero è con te”. Un messaggio di vicinanza è arrivato anche dal Cagliari Calcio, che scrive su Twitter: “Tutti con te, Christian”. E non si contano i post dei club internazionali, dal Real Madrid al Milan.

Anche il ct della Nazionale Roberto Mancini ha rivolto “i suoi pensieri e le sue preghiere per Christian. Conto di ritrovarti presto di nuovo in campo”, così come Cristiano Ronaldo in un post su Instagram.

Infine, non hanno fatto mancare il loro sostegno al calciatore anche l’ex capitano della Roma Francesco Totti - che scrive: “I numeri 10 non mollano mai” – e l’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte, con il suo “forza Chris”.

A Eriksen ha dedicato il suo gol Romelu Lukaku, suo compagno di squadra in nerazzurro, durante la sfida Belgio-Russia.

L'attaccante, dopo aver insaccato, si è avvicinato alla telecamera e ha detto: “Chris I love you”.

