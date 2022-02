"Il Cagliari ha numeri importanti. Nelle ultime cinque gare hanno avuto un andamento da due punti a partita, questo è lo specchio di un Cagliari in salute, hanno preso una strada che riconoscono di più, che li sta facendo risalire e che credo li porterà lontano".

Così Aurelio Andreazzoli, mister dell’Empoli, alla vigilia della sfida contro i rossoblù di Walter Mazzarri.

Il tecnico dei toscani non nasconde che i suoi vogliono tornare alla vittoria e che i tre punti saranno l’obiettivo del match casalingo contro i sardi. "Le gare hanno tutte la stessa importanza - dice Andreazzoli - ma questa è un po' più importante delle altre. Quindi l'affrontiamo con il piglio che deve avere una squadra quando va a giocare per un obiettivo un po' più importante. Sarà lo stesso per loro”.

Di certo, in questa stagione l’Empoli sembra fare meglio in trasferta, che non tra le mura amiche.

“Trovo difficoltà a rispondere sui perché di questo andamento - spiega Andreazzoli -, non ho elementi concreti sui quali fare riflessioni, perché se li avessi avrei cercato rimedi. Non so quale sia il motivo, cerchiamo di fare le stesse cose sia in casa che fuori. A volte abbiamo perso in casa immeritatamente. Aspettiamo la prossima volta per trovare una risposta".

