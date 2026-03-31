«Siamo lieti di annunciare la nomina di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore della squadra maschile, con un contratto a lungo termine, subordinato al rilascio del permesso di lavoro».

Con questa nota sul suo sito internet ufficiale il Tottenham ha ufficializzato l'arrivo del tecnico italiano Roberto De Zerbi sulla panchina del club londinese. 

Per l’allenatore bresciano è un ritorno in  quella Premier lasciata nel 2024, dopo quasi due stagioni al Brighton. 

(Unioneonline)

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