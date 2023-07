Continua la caccia del Cagliari a un attaccante in grado di dare più peso al reparto avanzato. E in queste ore sul web circola una voce. Anzi, una suggestione: quella di un ritorno in rossoblù di Joao Pedro.

L’italo-brasiliano, 31 anni, aveva lasciato la Sardegna dopo la retrocessione, destinazione Turchia, per indossare la maglia del Fenerbahçe, con cui ha messo in fila 20 presenze in campionato e 7 in Europa League, andando a segno in totale 5 volte.

E ora che la stagione è finita e il Cagliari è tornato in serie A su molti siti e pagine social di calciomercato si parla di un suo possibile, clamoroso ritorno nell’Isola.

Per gli addetti ai lavori, però, si tratterebbe – appunto – solo di suggestioni, al momento senza nessun reale contatto intavolato per fa concretizzare la possibile “operazione nostalgia”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata