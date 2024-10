Si assegna oggi il Pallone d'Oro 2024, il premio assegnato da France Football al miglior calciatore dell'anno.

E se il grande favorito sembrava Vinicius, attaccante del Real Madrid, in pole per la vittoria potrebbe invece essere Rodri, centrocampista spagnolo del Manchester City di Guardiola. Un’indiscrezione che non è piaciuta al Real Madrid al punto che la delegazione in partenza per Parigi ha annullato la partecipazione all’evento.

La cerimonia di consegna inizierà alle 20:45 (diretta su DAZN, anche in chiaro, già dalle 18:45) ma la rivista francese inizierà a svelare la classifica dalle 17 sui propri canali social.

Cinque i calciatori della Serie A tra i magici 30: Lookman, Lautaro Martinez, Calhanoglu, Dovbyk e Hummels.

In programma anche l’assegnazione del Premio Kopa per il miglior giovane, del Premio Jascin per il miglior portiere e quello per il miglior allenatore, sia al maschile che al femminile.

