Serie A in campo per la diciassettesima giornata di campionato, che si gioca tutta in due giorni tra il 22 e il 23 dicembre. Questo il programma completo, con risultati e marcatori.

Venerdì

Sassuolo-Genoa 1-2 (28’ Pinamonti, 64’ rig. Gudmundsson, 87’ Ekuban)

Empoli-Lazio 0-2 (9’ Guendouzi, 67’ Zaccagni)

20.45 Salernitana-Milan

20.45 Monza-Fiorentina

Sabato

12.30 Frosinone-Juventus

15.00 Bologna-Atalanta

15.00 Torino-Udinese

18.00 Hellas Verona-Cagliari

18.00 Inter-Lecce

20.45 Roma-Napoli

Classifica

Inter 41, Juventus 37, Milan 32, Bologna 28, Napoli 27, Fiorentina 27, Atalanta 26, Roma 25, Lazio 24*, Torino 23, Monza 21, Lecce 20, Frosinone 19, Genoa 19*, Sassuolo 16*, Cagliari 13, Udinese 13, Empoli 12*, Hellas Verona 11, Salernitana 8.

* una partita in più

© Riproduzione riservata