Dopo due pareggi e due sconfitte il Carbonia torna al successo piegando la Vis Artena per 2-0.

A decidere la gara è stato il bomber Cappai. I minerari di David Suazo sono andati in gol al 33' di gioco con un rigore trasformato dall'attaccante che ha poi raddoppiato al 4' della ripresa, fissando il risultato sul 2-0.

La gara è iniziata con anticipo rispetto alle altre in programma per consentire agli ospiti di rientrare subito nel Lazio.

Un successo meritatissimo quello colto dal Carbonia, protagonista di un ottimo campionato.

LE ALTRE – Arzachena salvo, la Torres deve ancora attendere. Battuta in casa dal Lanusei per 3-1 la squadra sassarese si giocherà tutto domenica a sul campo del Muravera che oggi ha pareggiato proprio sul campo dell'Arzachena (0-0), uscendo dai playoff al termine di una stagione comunque esaltante per la squadra di Francesco Loi oggi raggiunta dal Lanusei. Un punto che regala comunque la salvezza agli smeraldini di Giorico.

Pari del Latte Dolce (1-1)n sul terreno Gladiator. Il Lanusei ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva a Sassari (1-3) con reti di Arvia, Varela e Attili.

Domenica la conclusione del campionato al quale è interessato solo la Torres.

