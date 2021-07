Amichevole chiacchierata tra Gigio Donnarumma, portiere della Nazionale agli Europei di calcio, e il numero uno di Forza Italia Silvio Berlusconi: “E’ sempre un onore e un privilegio incontrare il Presidente Berlusconi”, ha scritto Gigio su Instagram.

I commenti però sono tutti per l’ex Cavaliere, che appare visibilmente stanco e appesantito: alcuni stentano a riconoscerlo, altri si dicono preoccupati per le sue condizioni di salute.

L’ex presidente del Consiglio negli ultimi mesi è stato costretto a un andirivieni in ospedale per i postumi della positività al Covid-19.

Tutto lascia pensare che questo incontro si sia tenuto in Costa Smeralda: Gigio in questi giorni è venuto nell’Isola per rilassarsi dalle fatiche di Wembley prima di partire per la Francia per dare il via alla sua esperienza al Paris Saint-Germain.

Berlusconi invece, secondo fonti azzurre, sarebbe tornato a Villa Certosa già da qualche giorno.

