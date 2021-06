Il Muravera di nuovo in campo domani alle 15. Giocherà sul campo del Latina, gara della 27esima giornata del campionato di Serie D, non giocata a causa del Covid.

L'obiettivo è far punti per tentare l'aggancio al primo posto utile per i playoff. Poi resteranno da disputare le ultime tre giornate.

Domani incerto il recupero dello stopper Vignati infortunatosi due giorni fa sul campo di Nocera Inferiore durante il riscaldamento pre partita.

"La squadra attraversa un buon momento – dice il presidente Stefano Boi -, a Latina ci attende un compito difficilissimo. Come era difficile l'impegno con la Nocerina. Vogliamo ancora una volta far bene".

Intanto l'allenatore Francesco Loi non ha ancvora comunicato la formazione da mandare in campo. non dovrebbe discostarsi da quella utilizzata domenica a Nocera.

Antonio Serreli

