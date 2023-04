Ricorso al Tar del Cagliari contro la decisione di vietare la vendita dei biglietti per la gara contro il Parma, sfida importantissima per la corsa alla promozione in A, ai residenti della provincia di Cagliari.

Il reclamo è stato presentato al Tribunale amministrativo dell'Emilia Romagna - sezione staccata di Parma. La decisione potrebbe arrivare nei prossimi giorni. La società, sin dalla notifica del provvedimento, si era messa subito al lavoro con i suoi legali per studiare le carte e preparare il ricorso. Molti tifosi avevano già acquistato il biglietto aereo per la trasferta. Il divieto arriva in seguito agli incidenti nell'ultima gara giocata a Pisa.

Secondo quanto riportato dal Casm circa 250 tifosi pisani "si sono avvicinati al parcheggio riservato agli ospiti - da dove i tifosi cagliaritani si stavano muovendo in corteo non autorizzato verso lo stadio - facendo partire un fitto lancio di oggetti contundenti, fumogeni e petardi". Quindi l'intervento delle forze dell'ordine con "manovre di alleggerimento per disperdere i tifosi pisani e contenere la reazione di quelli cagliaritani".

Nell'occasione quattro operatori della Polizia hanno riportato lesioni, mentre un automezzo della Polizia e un'auto privata sono stati danneggiati. La società rossoblù chiede di giocare la gara insieme ai suoi tifosi. La squadra proprio oggi è salita al quinto posto insieme al Parma per la penalizzazione di tre punti inflitta alla Reggina.

