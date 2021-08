Tegola per Leonardo Semplici. Arrivano brutte notizie dall’infermeria rossoblù, gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una distrazione di primo grado alla coscia destra (per la precisione al muscolo ileopsoas) per Alessio Cragno.

Riposo e terapie per il portiere, le cui condizioni verranno valutate meglio nei prossimi giorni. Sicuramente salterà la partita di domenica sera a San Siro contro il Milan, potrebbero essere due le settimane di stop per lui.

Ieri seduta tecnico-tattica alla Unipol Domus per i sardi. La sessione è iniziata con un riscaldamento a torelli, poi lavoro a reparti ed esercitazioni sul possesso palla. Ultima parte della seduta interamente dedicata alla tattica, con focus sulla fase difensiva.

Prima dell'allenamento l'arbitro Antonio Giua ha tenuto il consueto incontro formativo, organizzato dalla Commissione Arbitri Nazionale Serie A e B, per spiegare a dirigenti, staff tecnico e calciatori della prima squadra i nuovi aspetti regolamentari e chiarire eventuali dubbi grazie al supporto di slide e video.

(Unioneonline/L)

