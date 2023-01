«Vialli? Di Gianluca ho un ricordo meraviglioso. Ero in squadra con lui quando avevo 21 anni e spendeva sempre una parola buona nei nostri riguardi. È andato via troppo presto dalle nostre vite».

Dai microfoni di Tv7 Dino Baggio, ex centrocampista della Nazionale e vicecampione del mondo a Usa ‘94, ricorda il suo ex compagno e rilascia dichiarazioni destinate a far discutere parlando di ciò che accadeva a quei tempi.

Baggio è rimasto molto impressionato dalle recenti morti premature di alcuni ex colleghi, da anni l’ex Juventus e Parma segue una dieta vegana.

«Bisognerebbe risalire a quello che abbiamo preso, alle sostanze che abbiamo utilizzato in quel periodo - afferma -. Il doping c'è sempre stato. Bisogna capire se certi integratori con il tempo fanno bene oppure no, se le sostanze riesci a buttarle fuori o restano dentro. Ho paura anch'io, sta succedendo a troppi calciatori. Negli anni miei c'era il doping, e prima era anche peggio».

Quando gli hanno chiesto più esplicitamente da cosa potrebbero essere dipese certe morti, ha risposto: «Non so se sia dovuto a questo, ma c'è sempre stato il doping. Non si sono mai prese robe strane, perché c'è una percentuale che devi tenere. Poi c’è anche il caso dei prodotti che utilizzavano per l’erba dei campi che davano dei problemi. Le cose ora sono cambiate».

