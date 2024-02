Giovanni Di Lorenzo salterà la sfida contro il Cagliari in programma per domenica 25 febbraio alle 15.

Il capitano del Napoli, grande protagonista del terzo scudetto della storia partenopea, è stato ammonito nel corso del match al Maradona contro il Genoa, con la sua squadra sotto di un gol. Era diffidato, dunque non sarà a disposizione per il match della Domus valido per la 26esima di campionato. L’incontro con il Genoa è finito 1-1: Ngonge ha salvato gli azzurri al 90’, ma il pareggio non basta e allontana le ambizione europee dei campani.

Partita che per la squadra di un sempre più pericolante Mazzarri arriva dopo la sfida contro il Barcellona negli ottavi di Champions League.

